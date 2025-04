Meteo Liguria, nuvolosità in aumento, peggiora domenica

Nonostante il temporaneo rinforzo di una zona anticiclonica sull’Italia, la Liguria resta esposta ad un flusso umido meridionale nel bassi strati che darà luogo a nuvolosità più intensa sul settore occidentale. Deciso peggioramento domenica con piogge anche intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 11 Aprile 2025

Aumento della nuvolosità già dalla mattinata sul settore costiero centro-occidentale; si tratterà di nubi basse alternate a qualche raggio di sole, cielo maggiormente sereno sul resto della regione con nubi solo temporanee. Nel pomeriggio cielo nuvoloso tra il Savonese centro-orientale e il Genovese occidentale, addensamenti progressivamente meno intensi andando verso levante fino ad avere assenza di nuvolosità tra il Tigullio orientale e lo Spezzino. Tempo soleggiato anche tra Imperiese ed Alpi Liguri.

Venti da deboli a moderati da sud con rinforzi sui versanti padani appenninici.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature in aumento le minime, in calo le massime sul settore centro-occidentale della costa, invariate altrove.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C – Max: +14°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+8°C – Max: +13°C/+19°C