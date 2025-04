Genova, dopo 20 anni chiude la Birreria HB Genova

Genova – Dopo venti lunghi anni di attività, chiude la Birreria HB Genova. Per diversi anni si è trattato di un vero e proprio punto di riferimento per diverse generazioni che hanno frequentato non solo il venerdì e il sabato sera, ma durante tutta la settimana.

Situato in via Gerolamo Boccardo, a due passi dai vicoli genovesi e da piazza De Ferrari, è stata fino a poche ore fa l’unica birreria Hofbräuhaus riconosciuta in Italia e la prima ad esserlo in Europa al di fuori della Germania.

Nonostante la chiusura del locale, continuerà ad essere organizzato l’evento dell’Oktoberfest che si tiene a Genova in piazza della Vittoria nel mese di settembre.

“20 anni fa abbiamo acceso un sogno. Ieri lo abbiamo celebrato spillando le ultime birre. È stato l’ultimo brindisi… di questo capitolo incredibile. Ma il bello deve ancora venire: nuovi progetti, nuove sfide, nuove birre da condividere. Restate con noi, perché la storia continua. E sarà ancora più bella“, si legge nel post condiviso nelle scorse ore sulla pagina Facebook dello stesso locale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it