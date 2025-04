Euroflora a Genova, il maltempo fa crollare un lucernaio dalla copertura

Genova – Stop alle operazioni di allestimento di un settore di Euroflora per l’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria dalla scorsa notte.

A causa delle forti raffiche di vento, stamattina, prima delle ore 9, un pezzo di lucernaio in plastica dalla copertura della tensostruttura è caduto sul piano di carico di un camion parcheggiato.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma occorrerà valutare la dinamica dell’incidente e la natura del distacco.

Gli uffici tecnici hanno interdetto temporaneamente la parte interessata, circa il 50% della superficie sotto la tensostruttura.

Al termine dell’allerta, previsto per le ore 15, saranno effettuati i lavori di messa in sicurezza e le attività di allestimento potranno riprendere nella giornata di domani.

Da valutare gli effetti del ritardo negli allestimenti sul cronoprogramma generale.

