Genova, domani sospensione dell’erogazione dell’acqua in val Polcevera: le vie coinvolte

Genova – Quella di domani potrebbe essere una giornata di disagi per cittadini e commercianti di alcune zone della Val Polcevera, nello specifico nei quartieri di Rivarolo e di Certosa, a causa della sospensione dell’erogazione dell’acqua prevista.

A comunicarlo è Iren Acqua, che precisa come a causa dei lavori di manutenzione previsti per la giornata di domani, martedì 6 maggio, rimarranno senz’acqua le utenze allacciate su diverse vie. Nello specifico, ecco l’elenco delle vie coinvolte:

– Via Argine Polcevera nel tratto tra il civ. 16F ed il civ. 22B

– Via Francesco Campora

– Via Antonio Duria

– Via al Ponte Polcevera

– Via alla Stazione di Rivarolo

– Gastone Pisoni

– Via G.B. Roggerone

– Via Germano Jori

– Piazza Errico Petrella

– Via Carlo Questa

– Via Pietro Borsieri

– Piazza del Principe

– Via don Minetti

– Vie limitrofe

Inoltre, viene anche segnalato che degli abbassamenti di pressione potrebbero interessare delle zone limitrofe e che alla riapertura della condotta potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

Infine, in caso di condizioni climatiche avverse, i lavori potrebbero slittare al giorno lavorativo seguente.

