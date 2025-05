Genova, traffico in tilt sul levante per la frana in via Era

Genova – Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino sul levante genovese, specialmente nelle zone di Quarto e di Sturla, a seguito della frana che si è verificata nella notte in via Era e che ha costretto a procedere con la momentanea chiusura della strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza la zona e si sono accertati che non ci fossero persone coinvolte. Fortunatamente, non si registrano feriti, mentre sono state danneggiate almeno quattro auto in sosta.

Grande sospiro di sollievo per i residenti della zona: ogni giorno il marciapiede coinvolto è percorso da centinaia di persone e decine di bambini, che transitano da quelle parti per raggiungere le scuole vicine. Fortunatamente, essendo accaduto alle 5:30, nessuno si trovava di passaggio.

Rimangono, però, le pesanti ripercussioni sulla circolazione: al momento si segnalano lunghe code in corso Europa in direzione del centro città, così come se ne segnalano altre in via V Maggio, sempre verso il centro.

