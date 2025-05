Genova, cammina in corso Torino con un etto di droga: 21enne arrestato

Genova – Ieri sera, durante un normale controllo sul territorio, la polizia ha arrestato un 21enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E’ accaduto in corso Torino, nella zona della Foce, dove la volante ha riconosciuto il giovane, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, mentre passeggiava in direzione mare.

Gli agenti lo hanno quindi fermato per un controllo e sin dai primi momenti il 21enne è apparso visibilmente agitato, tanto che ha spontaneamente tirato fuori dalla tasca dei pantaloni, un involucro contenente una dose di hashish.

Inoltre, a seguito di perquisizione personale, sono stati rinvenuti, dentro ai suoi slip, un panetto di hashish del peso di 100g, un cellulare e, nella borsa a tracolla, 220 euro in contanti.

Infine gli operatori hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione, in cui hanno rinvenuto diversi materiali destinati al confezionamento di sostanza stupefacente ed un coltello di 11cm, nascosti all’interno di un comodino. Durante la stesura degli atti, si è scoperto che l’indagato era già stato deferito nei giorni scorsi per spaccio, poiché erano stati rinvenuti in suo possesso circa 3 etti di hashish e 2800 euro in contanti.

Per tali motivi è stato tratto in arresto e portato nel carcere di Marassi, in attesa di convalida, fatta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it