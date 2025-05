Genova, grave incidente in A7: la donna ferita è stata estubata

Genova – Pur trovandosi sempre ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova, la donna di 39 anni rimasta coinvolta nel gravissimo incidente avvenuto lunedì 12 maggio lungo l’Autostrada A7 è stata estubata ed è ora sveglia. A renderlo noto la Direzione dell’ospedale genovese.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì nei pressi del casello di Genova Bolzaneto, quando la donna stava viaggiando a bordo della sua moto e ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando prima a sbattere contro il guardrail e poi finendo violentemente sulla carreggiata opposta.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che avevano chiuso momentaneamente il tratto in entrambe le direzioni.

