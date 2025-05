Tragedia a Genova, operaio morto in casa a Sestri Ponente: indagini in corso

Genova – Una tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa all’interno di un’abitazione del quartiere genovese di Sestri Ponente, per la precisione in via Carlo Corsi, dove un operaio di 54 anni è morto dopo aver accusato un malore.

A dare l’allarme i due colleghi della Fincantieri che vivevano insieme a lui, che sono entrati nella sua stanza dopo aver sentito dei rumori sospetti e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Inoltre, sono giunti anche gli agenti della polizia che hanno cercato di far luce su quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo appena 36 ore prima si fosse recato in ospedale Micone lamentando dei forti dolori addominali, ma sarebbe stato dimesso dopo esser stato visitato.

Sono in corso le indagini per stabilire eventuali correlazioni tra i due episodi. Per questo motivo, è stata disposta l’autopsia.

