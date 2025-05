Giornalisti, in Liguria stop agli abusivi alle Conferenze Stampa

Liguria – Solo giornalisti alle conferenze stampa e stop all’abusivismo professionale. Potrebbe sembrare ovvio e invece non lo è: alle conferenze stampa ed agli eventi rivolti agli operatori dell’Informazione possono accedere solo i giornalisti con regolare iscrizione all’Ordine professionale o con lettera di accredito della Testata per cui lavorano.

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure dei Giornalisti hanno chiesto un “giro di vite” e controlli approfonditi ad Uffici Stampa e operatori della Comunicazione affinché notizie, comunicati e conferenze stampa siano riservati a Giornalisti iscritti ed in possesso di tessera professionale o con lettera del Direttore Responsabile qualora stiano compiendo il percorso propedeutico alla iscrizione.

“Alla luce di alcune gravi segnalazioni pervenute – scrive l’Ordine dei Giornalisti della Liguria – è stata inviata una mail agli uffici stampa di enti pubblici e amministrativi per sottolineare come l’accesso ai luoghi di lavoro e la partecipazione a conferenze stampa sia consentito solo ed esclusivamente a chi è in possesso della tessera professionale o, in via eccezionale agli aspiranti giornalisti in possesso di una dichiarazione del direttore responsabile della testata che comprova lo svolgimento dell’attività giornalistica propedeutica all’iscrizione nell’elenco pubblicisti”.

“Ricordiamo – proseguono Ordine e Associazione – che la presenza di “non giornalisti” crea disagi a chi, professionalmente qualificato, svolge il proprio lavoro. Tra l’altro la presenza di non giornalisti fa venire meno quel controllo “deontologico” che il Consiglio dell’Ordine può svolgere solo sui propri iscritti, a tutela di una corretta informazione e delle persone oggetto di informazione giornalistica. Il Consiglio dell’Ordine si riserva di segnalare eventuali situazioni irregolari all’autorità giudiziaria competente”.

In parole povere possono scattare denunce per esercizio abusivo della professione.