Genova, approdata nel capoluogo la nave Solidaire con 263 migranti a bordo

Genova – É arrivata questa mattina, intorno alle ore 10:35, al porto di Genova la nave ONG Solidaire che trasportava ben 263 migranti, in gran parte cittadini di Sudan e Somalia che erano salpati dalle coste libiche, soccorsi in mare nelle scorse settimane in due differenti interventi avvenuti a largo delle coste del Nord Africa.

Sedici migranti soccorsi, tra i quali alcuni minori e alcune donne, erano già stati sbarcati a Lampedusa negli scorsi giorni, prima la nave riprendesse la propria rotta in direzione della Liguria.

La nave, battente bandiera tedesca, ha attraccato al Ponte Colombo pochi minuti dopo le 10:30 scortata dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

Come da prassi, si svolgerà il sopralluogo a bordo della nave da parte della Sanità marittima, che deciderà anche in merito ad eventuali priorità nello sbarco.

