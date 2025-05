Genova, riprendono le scorribande dei cinghiali in città

Genova – La bella stagione avanza e riprendono le scorribande dei cinghiali in città. L’ultima segnalazione arriva dal quartiere di San Fruttuoso dove una famigliola di ungulati ha preso d’assalto i bidoni della spazzatura in salita nuova di Ns del Monte.

Mamma cinghiale e i suoi “cuccioloni” hanno gettato a terra i bidoni non assicurati e in plastica leggera e hanno iniziato a banchettare sparpagliando i rifiuti in tutta la strada.

Un pericolo per l’ambiente ma anche per i passanti che, in moto o in auto percorrono la stretta e ripida stradina che si arrampica sulle alture del quartiere di San Fruttuoso.

Dopo la misteriosa scomparsa dei cinghiali, diminuiti drasticamente di numero in tutta la città ma addirittura “azzerati” nel greto del torrente Bisagno, gli animali stanno tornando, scendendo dai monti circostanti, in cerca di cibo “facile” che si trova abbondante attorno ai bidoni, lasciato da maleducati ma anche per la scarsa manutenzione e gli svuotamenti tardivi ma anche dentro.

Da tempo gli Ambientalisti chiedono campagne di sterilizzazione degli animali con uso di farmaci adeguati ma senza ottenere alcuna risposta.

Intanto infiamma la protesta per l’uso di trappole speciali che catturano interi branchi di cinghiali – cuccioli compresi – come avvenuto a Levanto dove ben 17 cinghiali, la maggior parte cuccioletti appena nati, sono stati sterminati “a spese dei Contribuenti”.