Lavagna, fiamme in un chiosco sul Lungomare

Lavagna (Genova) – Fiamme, nella notte, in un chiosco sul Lungomare e tanta paura per residenti della zona.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 quando alcuni passanti hanno notato il fumo e poi le fiamme che uscivano dal chiosco ed hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato i vigili del fuoco sul posto.

I pompieri sono accorsi e dopo aver accertato che non ci fosse nessuno nella struttura hanno velocemente spento le fiamme evitando che si potessero estendere alle strutture vicine. Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e per accertare le cause del rogo che potrebbe essere partito da un corto circuito nelle attrezzature per la refrigerazione dei prodotti.

Al momento non viene esclusa alcuna altra ipotesi.

Fortunatamente non si registrano feriti.