Genova, in centro il funerale goliardico per la Sampdoria in Serie C

Genova – Un lungo corteo colorato e carico di goliardia per “celebrare” il funerale della Sampdoria recentemente retrocessa alla Serie C dopo una stagione da dimenticare. Centinaia di tifosi del Genoa hanno messo in scena un ironico corteo, ieri sera, al termine della partita giocata allo stadio Luigi Ferraris, con bare, croci e striscioni di sfottò più o meno originali “dedicati” ai cugini blucerchiati.

Una manifestazione che ha mosso dalla zona di Marassi per arrivare sino in piazza De Ferrari ed accompagnata da fumogeni, lancio di fuochi artificiali e, purtroppo, anche da qualche cassonetto incendiato più o meno volontariamente.

La città di Genova non è nuova a cerimonie di questo tipo e, con le alterne vicende delle squadre cittadine, i protagonisti cambiano di frequente ma sempre e per fortuna in un contesto di reciproca “tolleranza”.

I timori di scontri o di tafferugli sono rimasti tali e nonostante qualche mal di pancia isolato, il corteo ha sfilato senza particolari problemi tra la curiosità dei genovesi e qualche “accidente” lanciato semmai da chi è rimasto intrappolato nel traffico.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it