Sampdoria torna a sperare dopo il rinvio delle gare di Play Out

Genova – Un colpo di scena rimette in discussione il futuro della Sampdoria e la sua retrocessione in serie C.

La Lega Nazionale Professionisti B (LNPB) ha infatti ufficializzato oggi il rinvio delle gare di Play-Out, inizialmente in programma per il 19 e 26 maggio 2025 e subito il tam tam del tifo blucerchiato è andato in subbuglio perché la questione potrebbe avere un effetto diretto sul futuro della squadra.

La misura, disposta dal presidente Paolo Bedin, giunge infatti a seguito di sviluppi legati a un’indagine della Procura Federale su presunte irregolarità che riguarderebbero il Brescia.

Il presidente Bedin avrebbe deciso di posticipare gli spareggi salvezza dopo aver preso visione di una Comunicazione di conclusione delle indagini inviata dalla Procura Federale in data odierna.

Tale comunicazione è l’esito di accertamenti e attività istruttoria avviati a seguito di una segnalazione della Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio).

Stando a quanto riporta dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare una probabile penalizzazione di 4 punti per il Brescia. Decisione che, se confermata, porterebbe ad un esito completamente diverso per classifica finale e i verdetti sul fondo della graduatoria.

Con questa penalità, infatti, il Brescia diventerebbe terzultimo e retrocederebbe direttamente in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza.

Questa modifica della classifica avrebbe un impatto diretto sulle altre squadre in bilico: Frosinone, Salernitana e Sampdoria guadagnerebbero una posizione grazie a questo sviluppo.

Secondo le analisi che stanno facendo sperare la tifoseria blucerchiata, il Frosinone si salverebbe, la Salernitana andrebbe al play-out con il piazzamento più favorevole, e la Sampdoria eviterebbe la retrocessione diretta e potrebbe giocare lo spareggio salvezza.

