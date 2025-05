Genova, incidente in Sopraelevata: lunghe code e una donna all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato intorno alle ore 12:00 di oggi, lunedì 19 maggio, lungo la carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione ponente. Sul posto sono intervenute in codice rosso l’ambulanza della Croce Bianca Genovese e l’automedica Golf 1.

Secondo i primi rilievi, sarebbe emerso come una donna di 52 anni che stava viaggiando a bordo del proprio scooter avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, sbattendo contro il guardrail e facendo un volo di diversi metri sulla carreggiata.

L’impatto sarebbe stato molto violento e la 52enne avrebbe riportato un trauma cranico commotivo e delle ferite ad una gamba e ad un braccio.

Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dopo alcune decine di minuti, la circolazione è tornata sotto controllo.

