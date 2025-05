Genova, rubano attrezzatura sportiva alle Piscine d’Albaro: arrestati

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due giovani di 24 e 21 anni, entrambi pregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso. Il più giovane dovrà anche rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli operatori di una volante sono intervenuti dopo che il personale addetto alla vigilanza delle Piscine d’Albaro aveva segnalato la presenza di due soggetti che si erano introdotti furtivamente nel complesso sportivo. Non appena giusti sul posto, gli agenti hanno effettuato un giro di perlustrazione alla ricerca dei due e, nei pressi dei campi da padel, hanno notato due casette di legno, adibite a rimessa, che presentavano evidenti segni di forzatura e danneggiamento.

Poco distante, abbandonata a terra, un’asta in metallo presumibilmente utilizzata per scardinare i lucchetti posti a chiusura delle porte. E’ apparso subito evidente che gli interni dei prefabbricati, trovati a soqquadro, erano stati appena rovistati. Gli operatori hanno anche notato diverse palline da padel lasciate a terra che partivano dalle due rimesse e arrivavano nei pressi dell’uscita posteriore della struttura, che si affaccia in via Boselli. Proprio in questa via, i due agenti hanno rintracciato e fermato i due giovani mentre trasportavano due borsoni, da cui fuoriuscivano diverse racchette da padel. Subito il 21enne ha reagito con violenza nei confronti degli operatori, mantenendo tale atteggiamento anche durante il trasporto sull’auto di servizio dove ha dato in escandescenza, arrivando a danneggiare il panello divisorio in plexiglass della volante.

In Questura si è presentato il responsabile del complesso sportivo che ha riconosciuto come propria tutta l’attrezzatura rinvenuta, tra cui 9 racchette da padel e da pickelball, numerose confezioni di palline, un hard disk con cablaggi, uno schermo P.C. e altro materiale il cui valore complessivo è stato stimato in circa 1200 euro. Tutto il materiale recuperato è stato restituito all’avente diritto.

I due saranno giudicati con rito direttissimo domani mattina. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

