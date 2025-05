Genova, schianto auto-moto alla Foce: un uomo all’ospedale

Genova – Oltre a quello avvenuto lungo la carreggiata che viaggia in direzione ponente della Sopraelevata, un altro incidente si è verificato lungo le strade del capoluogo intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 19 maggio.

È avvenuto in via Barabino, nel quartiere genovese della Foce, dove si è verificato uno schianto tra una moto e una macchina. Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un uomo di 51 anni, che nella caduta ha riportato alcune ferite tra cui una sospetta frattura del polso e alcune contusioni ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno successivamente trasportato all’ospedale Galliera in codice giallo, quello di media gravità.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia di stato e quelli della polizia locale, che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

