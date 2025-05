Lutto nel mondo dello sport, è morto Nino Benvenuti: aveva 87 anni

Italia – É morto Nino Benvenuti. A renderlo pubblico un lancio di agenzia dell’ANSA, che annuncia la scomparsa dello storico ex pugile italiano. Aveva 87 anni.

Grave lutto per tutto il mondo dello sport del nostro paese, che saluta uno dei simboli della seconda metà del secolo scorso e delle ultime Olimpiadi organizzate in Italia.

Nino Benvenuti, infatti, vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 nei pesi welter. Fu anche campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di ‘Fighter Of The Year’ e ancora oggi risulta l’unico italiano ad esserci riuscito.

Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, è diventato anche un celebre volto del cinema e della televisione.

