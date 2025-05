Porto di Sanremo, Scajola (Regione): tavolo di lavoro per partire

Sanremo (Imperia) – Una task force operativa tra Comune di Sanremo, Regione Liguria e Enti competenti per verificare le soluzioni migliori per concludere il progetto del porto di Sanremo e procedere così con l’inizio delle opere. E’ quanto emerso oggi nel corso dell’incontro in Regione tra il Comune di Sanremo, la Soprintendenza, la Capitaneria di Porto, Porto di Sanremo Srl e i progettisti.

“Regione Liguria – ha spiegato Marco Scajola, l’assessore regionale all’Urbanistica – affianca e sostiene i Comuni nei loro percorsi di rilancio e di riqualificazione del territorio. Questo progetto è atteso dalla città dei Fiori da molti anni. Per quanto di nostra competenza, affiancheremo il Comune di Sanremo, fornendo la massima disponibilità e attenzione dei nostri uffici, per procedere con un’opera strategica che deve coinvolgere e abbracciare l’intera città”.

La riunione di oggi era stata chiesta dal Comune di Sanremo e dagli Enti competenti per illustrare e discutere di alcune modifiche rispetto alle previsioni iniziali, relative alla riqualificazione degli spazi pubblici con l’obiettivo di ricollegare il porto alla città. Un progetto, quest’ultimo, che ha ottemperato a tutte le richieste del Comune e a tutte le prescrizioni raccolte anche dalla Regione in fase di conferenza dei servizi.

“Le modifiche introdotte mirano ad arrivare – conclude l’assessore – a un progetto definitivo condiviso da tutti nell’interesse della città che punta molto del suo futuro sulla progettazione e realizzazione del porto”.

“Una riunione indetta per creare un tavolo di lavoro e tracciare una linea condivisa volta a recepire le istanze di miglioramento di un progetto fondamentale per la città e andare poi rapidamente in conferenza decisoria – ha concluso il sindaco di Sanremo – Ringrazio Regione Liguria e tutti gli enti intervenuti per la collaborazione”.

Nei prossimi giorni Regione Liguria darà un primo parere favorevole al progetto preliminare e subito dopo la task force individuata oggi si riunirà, per il proseguo di tutti i passaggi tecnici, propedeutici alle approvazioni definitive.