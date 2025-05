Genova, tenta di derubare un corriere in via XX Settembre, denunciato

Genova – Le forze dell’ordine sono intervenute nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 maggio, in pieno centro a Genova dove sembrava essere scoppiata una lite tra più persone.

É accaduto in via XX Settembre e l’attenzione degli agenti è stata attirata da alcune persone che hanno assistito alla scena.

Secondo quanto ricostruito, un corriere di 31 anni che era impegnato a scaricare alcuni pacchi dal lato posteriore del suo furgone avrebbe sentito la porta anteriore del mezzo chiudersi e, insospettito, si sarebbe diretto proprio verso il suo sedile, riscontrando la mancanza del telefono personale. Guardandosi intorno, avrebbe notato un 25enne che si allontanava con fare sospetto, grazie all’aiuto del collega giunto in suo soccorso, gli avrebbe prima urlato di fermarsi e poi avrebbe tentato di bloccarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno riportato la situazione sotto controllo evitando che degenerasse ulteriormente e il malvivente ha riconsegnato il cellulare. Accompagnato in Questura, è stato denunciato per tentato furto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it