Salute e Ambiente, in Liguria arrivano i Bagni di Foresta

Savona – Bagni di foresta nei parchi del monte Beigua e di Arenzano ad organizzarli il Servizio per la Pastorale del tempo libero diocesano di Savona nelle giornate di sabato 24 maggio e 14 giugno Noli propone due bagni di foresta, accompagnati da una guida qualificata. La prima “immersione” sarà effettuata nel Parco Naturale Regionale del Beigua, la seconda in quello comunale di Arenzano.

Diffusosi in Giappone dagli anni ’80, il bagno di foresta consiste nello stare con una corretta disposizione mentale in connessione con la natura camminando lentamente, respirando profondamente gli aromi e migliorando l’equilibrio psicofisico, come avviene nell’aromaterapia.

La pratica è un invito alla riscoperta del legame ancestrale fra l’uomo e l’ambiente e si fonda su basi rigorosamente documentate che ne evidenziano i benefici tangibili sulla salute. Trascorrere del tempo in natura è un’occasione di distensione dalla frenesia quotidiana.

“È un’esperienza di benessere e pace interiore, leggera, adatta a tutti e che non richiede particolari prestazioni fisiche – spiega la responsabile Manuela Pastorino – Come scrive Francesco nell’enciclica ‘Laudato sì’, ‘L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé, non crea se stesso, è spirito e volontà ma anche natura’. La cura della ‘casa comune’ è al centro del nostro impegno quotidiano”.

La durata dell’attività è di circa di 2 ore e il costo della partecipazione 15 € a persona. Lo svolgimento sarà garantito con un numero minimo di 10 persone e a seconda delle condizioni meteorologiche.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni occorre contattare la stessa Pastorino al numero di cellulare 3297815585