Sampdoria, con il Brescia deferito si torna a sperare

Genova – Con il deferimento del Brescia al Tribunale Federale della Figc i tifosi della Sampdoria tornano a sperare che il finale della stagione calcistica possa riservare un “miracolo” che possa evitare alla società la retrocessione in serie C che sembrava ormai scontata.

La società del Brescia ed in particolare i vertici non avrebbero ottemperato agli obblighi di versamento di tasse e contributi e, per questo, rischiano ora una penalizzazione di ben 4 punti che aprirebbe ai blucerchiati la strada per riguadagnare un posto in classifica e di poter giocare il tutto per tutto al playout contro la Salernitana.