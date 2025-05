Treni, ritardi e convogli cancellati sulla Genova – La Spezia

Genova – Nuovi disagi per chi viaggia in treno sulla linea Genova – La Spezia – Pisa. La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata fra Nervi e Recco a causa della caduta di un albero.

Durante le attività programmate per la potatura di alberi adiacenti alla ferrovia a cura di un soggetto privato confinante, si è verificata la caduta accidentale di un grosso pino sulla sede ferroviaria sottostante provocando danni alla linea elettrica.

I tecnici di RFI sono prontamente intervenuti e sono attualmente impegnati nella rimozione dell’ingombrante albero e nella riparazione dei danni subiti.

È in corso la riprogrammazione della circolazione ferroviaria con rimodulazione di orario e cancellazioni, assicurando collegamenti essenziali tra Genova e il Levante.

I lavori proseguono e pertanto i treni ad Alta Velocità, gli Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

Mentre scriviamo risultano coinvolti nei ritardi i treni ad alta velocità:

• treno FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) – Roma Termini (10:05)

• treno FB 8601 Genova Piazza Principe (5:16) – Roma Termini (10:16)

• treno FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) – Roma Termini (12:33)

Ritardi anche per gli Intercity:

• IC 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:27): il treno oggi termina la corsa a Chiavari. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 658 Livorno Centrale (5:20) – Milano Centrale (10:05)

• ICN 36434 Salerno (19:53) – Torino Porta Nuova (8:10)

Nell’emergenza in atto i convogli del servizio Regionale possono subire limitazioni di percorso o addirittura cancellazioni.