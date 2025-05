Genova, ancora chiusure anticipate per la Metropolitana

Genova – Proseguono – ormai da anni – le chiusure anticipate serali per lavori sulla linea. Ad annunciarlo AMT che segnala l’interruzione del servizio prima del consueto orario nelle serate da lunedì 26 a giovedì 29 maggio 2025.

Per consentire l’effettuazione dei lavori – che proseguono da anni – è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Previsti i consueti disagi per i viaggiatori considerando che il Bus non può effettuare lo stesso percorso ed impiega invece più tempo con un allungamento dei tempi di percorrenza.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della prossima settimana prevede la prova avviamento dei gruppi elettrogeni di emergenza, la manutenzione degli impianti di rilevamento incendi, test sui nuovi treni in consegna e il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati.