Genova, incidente nel cantiere del Terzo Valico: un operaio all’ospedale

Genova – Dopo quello accaduto in val Fontanabuona che ha causato il ferimento di un uomo trasportato all’ospedale San Martino in elicottero, un altro incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, questa volta a Genova. É accaduto nel cantiere del Terzo Valico nella zona di Fegino, in val Polcevera, dove un operaio di circa 45 anni è rimasto seriamente ferito dopo esser caduto da un’altezza di circa due metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente previsto. Il ferito ha riportato comunque un trauma toracico ed è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Villa Scassi di Genova.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e il personale Psal che hanno effettuato i rilievi necessari a stabilire la dinamica di quanto accaduto.

