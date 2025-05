Tribogna, operaio colpito da un muletto: all’ospedale in elicottero

Tribogna (Genova) – Un incidente sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata odierna nel territorio comunale di Tribogna, in val Fontanabuona, dove un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito dopo esser stato scontrato da un muletto nel cantiere dove stava lavorando.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito e, per velocizzare le operazioni di soccorso, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

Dopo esser stato caricato a bordo, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova. Avrebbe riportato alcuni traumi e ferite nell’impatto, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il personale della Psal.

