Ameglia, violenta rapina nella villa di Annamaria Bernardini De Pace, custode sequestrato

Ameglia (La Spezia) – Una violenta rapina è andata in scena nella Villa delle Rane e delle Rose, che appartiene all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace – che al momento dei fatti non si trovava in casa – e che è situata nel territorio comunale di Ameglia, nello spezzino.

L’episodio risale alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, quando tre banditi con il volto coperto si sono introdotti nella proprietà e hanno sequestrato e violentemente picchiato il custode, un uomo che lavora nella villa da diversi anni. I malviventi sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte, ma trovando all’interno soltanto poche migliaia di euro, avrebbero iniziato ad inveire e devastare gli interni della proprietà, causando danni per diverse decine di migliaia di euro.

Dopo che si sono allontanati, l’uomo aggredito è riuscito a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti e l’hanno trasportato all’ospedale per le cure necessaria. Inoltre, sono giunti anche i carabinieri che hanno dato il via ad una complessa attività d’indagine. In queste ore sono state visionate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

