Busalla, sabato 7 e domenica 8 giugno torna la Festa delle Rose

Busalla (Genova) – Torna, sabato 7 e domenica 8 giugno, uno degli appuntamenti più attesi dell’entroterra genovese: la Festa delle Rose di Busalla, giunta alla sua 23ª edizione e prima manifestazione di tutta la Liguria ad essere stata insignita, già lo scorso anno, del marchio “Eventi di qualità” dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), oltre ad essere riconosciuto dalla Regione come “Evento autentico ligure”.

Due giorni all’insegna di gastronomia, incontri, esposizioni, laboratori e mercatini, preceduti in realtà da una serie di eventi collaterali già nelle settimane di avvicinamento, per celebrare il presidio Slow Food della Rosa da sciroppo della Valle Scrivia in tutte le sue forme: dal roseto alla pianta in vaso, dai prodotti cosmetici alla tavola.

Le dichiarazioni istituzionali

«La Rosa da Sciroppo della Valle Scrivia – dichiara Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria – rappresenta una straordinaria risorsa multifunzionale: è al tempo stesso prodotto agricolo, gastronomico, simbolo culturale, elemento distintivo del paesaggio e volano per il turismo esperienziale. La Festa delle Rose ne valorizza ogni aspetto, dalla gastronomia alla cosmesi, dall’artigianato alla ricerca scientifica, offrendo un esempio concreto di come l’agricoltura possa dialogare con la cultura e l’economia locale. Un modello vincente che la Regione Liguria sostiene con convinzione, perché capace di generare sviluppo, identità e bellezza».

«Quando si pensa ad un a manifestazione legata alla rosa – riflette Luca Lombardi, assessore al turismo e al marketing territoriale della Regione Liguria – la prima che viene in mente è senza dubbio la Festa delle Rose di Busalla che, da oltre vent’anni, attira un numero elevatissimo di appassionati e di curiosi. Questa festa è anche entrata di diritto a far parte degli ‘Eventi autentici liguri’, gli appuntamenti delle Pro Loco dell’Unpli Liguria che hanno ottenuto l’ambito riconoscimento dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria che, con la collaborazione di Agenzia InLiguria, a seguito del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023, ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato. La Festa delle Rose ha rispettato i criteri necessari per ottenere il riconoscimento: originalità e fondamento storico dell’evento in stretto collegamento con le tradizioni locali, richiamo di pubblico, valorizzazione di prodotto autentico a chilometro zero, coinvolgimento degli operatori locali, collaborazione con il Comune di appartenenza e ricorrenza almeno decennale».

«Siamo pronti ad abbracciare anche quest’anno i genovesi e i turisti che raggiungeranno Busalla per la Festa delle Rose, manifestazione ormai tra le più conosciute e attese del territorio e capace di imporsi anche all’attenzione nazionale, come testimonia il marchio di qualità ottenuto nel 2024 dall’Unpli di cui siamo orgogliosi e che premia gli sforzi di tutti i nostri volontari – commenta Luciana Gorup, presidente della Pro Loco di Busalla, associazione che, da oltre dieci anni, organizza l’evento in collaborazione con il Comune –. Come sempre il programma della Festa abbraccerà ogni tipo di pubblico, spaziando dall’enogastronomia al florovivaismo, dagli spettacoli alle mostre e agli incontri, coinvolgendo l’intero paese con iniziative fin dai prossimi giorni e fino a tutto il weekend del 7 e 8 giugno».

«Per questa edizione della Festa delle Rose molti concittadini si sono prestati a diventarne testimonial: i loro volti sono pubblicati sul profilo Instagram della nostra festa. Il desiderio – spiega Fabrizio Fazzari, assessore al turismo e alla cultura del Comune di Busalla – è che tutta la nostra comunità si senta protagonista di questo evento che, di anno in anno, celebra la bellezza dell’entroterra. Fondamentale il rapporto con gli allievi del liceo artistico Klee-Barabino che hanno creato 20 poster celebrativi della rosa nell’arte, per un percorso culturale e meditativo, presso la sede del Municipio di Busalla, da affiancare ai percorsi urbani della festa».

La Sagra delle Antiche Rose della Valle Scrivia

Punto centrale della festa è l’immancabile Sagra delle Antiche Rose della Valle Scrivia interamente organizzata dalla Pro Loco nella tensostruttura della Piccola Velocità adiacente a piazza Colombo dove, sabato a pranzo e cena e domenica a pranzo, sarà possibile gustare uno squisito menu a tema: dai formaggi serviti per antipasto con confettura e gelatina alle rose, al risotto alle rose con assaggio dell’ormai celebre pesto rosa lanciato proprio in occasione della Festa di due anni fa, per proseguire con arrosto e patatine e concludere con una crema di tiramisù accompagnata da canestrelli alle rose e granita, sempre alla rosa. Per l’intero weekend, poi, i ristoranti e i bar del paese serviranno piatti e aperitivi ispirati a loro volta al fiore simbolo della Valle Scrivia, e i negozi del Civ il Ninfeo, aperti eccezionalmente anche alla domenica, saranno addobbati con vetrine a tema.

Le aree espositive

Le iniziative, come anticipato, interesseranno tutta Busalla: in piazza Macciò gli stand dedicati alle antiche rose, ai prodotti derivati e alle eccellenze del territorio, mentre l’antistante Palazzo Municipale ospiterà “Il giardino dei segni – le Rose dell’Arte”, esposizione degli elaborati grafici degli alunni del liceo artistico Klee-Barabino; ai giardinetti di Largo Italia il mercatino dell’artigianato, delle rose e delle piante aromatiche, in via San Giorgio quello dei prodotti tipici e del piccolo artigianato; in piazza Colombo l’esposizione dei florovivaisti, ancora banchi di artigianato e street food e il laboratorio Mani di fata a cura del Centro di aggregazione del Comune di Busalla che insegnerà a realizzare capi su misura con tecniche e lavorazioni sartoriali attraverso corsi di filatura, tintura, maglieria e biglietti da cerimonia.

Gli spettacoli e le mostre

Ampio e articolato anche il programma degli spettacoli: sabato alle 21, sotto il tendone della Piccola Velocità ospitante anche la sagra, il concerto tributo ai Matia Bazar della band Piccoli e giganti; domenica, dalle 15:30, animazione per i bambini con giocolieri sui trampoli lungo via Vittorio Veneto e le altre strade principali del centro.

A Villa Borzino eventi già dalla serata di venerdì 6 giugno con “Il Graal e la Rosa”, concerto d’arpa di Vincenzo Zitello accompagnato ai violini da Fulvio Renzi; sabato alle 16:30, con ritrovo all’altezza del Ninfeo all’interno del parco della stessa Villa Borzino, il Raccontalibro dedicato alla rosa e ai fiori a cura del gruppo Esploratori della Scrittura; per tutta la durata della festa, poi, saranno visitabili la mostra “Percorsi di creatività: dal Quilting alla Fiber Art” allestita dal Gruppo Fili di Valle e la mostra-concorso “L’alba dell’uomo” a favore della onlus La Band degli Orsi.

Gli incontri di approfondimento

Infine gli incontri culturali e di approfondimento alla Biblioteca Bertha Von Suttner di via Chiappa in agenda già dal 28 maggio: su tutti la presentazione, sabato 7 giugno alle ore 15, del progetto Varrose finanziato dalla misura 10.2 del Psr Liguria 2014-2022 e riguardante la coltivazione e la caratterizzazione delle rose da sciroppo della Valle Scrivia, i cui risultati saranno illustrati da Laura De Benedetti, ricercatrice della sede sanremese del Crea – Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo. A seguire i docenti di botanica dell’Università di Genova Laura Cornara e Dario Visentini insieme a Gianni Bottino, direttore del Consorzio di tutela del Basilico Genovese Dop, faranno il punto proprio sulla strada verso il ric0noscimento del marchio di qualita Dop/Igp per la Rosa da sciroppo della Valle Scrivia.

Domenica alle ore 15:30, sempre alla Biblioteca Von Suttner, lo scrittore Manuel Bova, autore di “Un millimetro di meraviglia” e “Al mare non importa”, incontrerà il pubblico e presenterà il suo nuovo libro “Pronto? Madre?” edito da Altrevoci, mentre alle 17 i giovani allevatori Marco Balloi e Luca Vano parleranno delle nuove frontiere dell’allevamento della lumaca naturale in Valle Scrivia. Per finire, alle ore 18, l’architetta paesaggista Angela Gambardella presenterà il progetto e il cronoprogramma dei lavori per il nuovo roseto di Villa Borzino.

Da segnalare, inoltre, che nei due giorni della Festa delle Rose sarà attivo anche il servizio di bookcrossing Un carico di cultura offerto dal gruppo spontaneo Favole al Telefono con un’ape-car di libri usati a fare tappa nelle varie piazze del paese.

