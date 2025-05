Busalla, grave la 24enne investita da un’auto

Busalla (Genova) – Si trova ricoverata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena la ragazza di 24 anni travolta questo pomeriggio da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto con un’auto che ha centrato la ragazza mentre attraversava la strada e l’ha scaraventata a terra procurando diverse brutte ferite.

Nell’impatto, molto violento, la ragazza ha sfondato il parabrezza della vettura.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’automedica del 118 e il personale sanitario che l’ha stabilizzata e poi trasferito in ospedale in codice rosso, il più grave.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno iniziato le prime indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.