Genova, gabbiano ferito trovato per strada a Pegli: cittadini si mobilitano e lo salvano

Genova – Se spesso si segnalano episodi di violenza e maltrattamenti nei confronti degli animali (come il caso degli avvelenamenti ai cani che stanno preoccupando i padroni delle zone di Multedo e Sestri Ponente) in altre occasioni i cittadini si mobilitano per trarre in salvo gli stessi animali in difficoltà.

É accaduto per esempio nelle scorse ore in via Cassanello, nella zona più interna del quartiere genovese di Pegli, dove un uomo che stava percorrendo la via e che stava portando a passeggio i due cani ha trovato un gabbiano ferito e in evidente difficoltà, che si trovava tra due macchine e che non riusciva più a volare.

A quel punto è scattata la mobilitazione, con la richiesta di aiuto arrivata anche sui social e sui gruppi di quartiere e con tante persone che si sono di conseguenza mobilitate.

Dopo alcuni tentativi, i soccorritori si sono riusciti a mettere in contatto con il CRAS, il cui personale è giunto sul posto e ha preso in cura l’animale, portandolo al centro genovese per prestargli tutte le cure necessarie.

