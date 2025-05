Diano Castello, bimba di un anno rischia di annegare in piscina: trasportata al Gaslini

Diano Castello (Imperia) – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della prima mattinata di oggi, giovedì 29 maggio, nei pressi di una piscina privata situata nel territorio comunale di Diano Castello, nell’imperiese. Qui una bimba di appena un anno, per cause ancora da verificare, sarebbe caduta accidentalmente in piscina e avrebbe rischiato di annegare.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono portati sul posto e hanno prestato le prime cure necessarie nei suoi confronti, prima di trasportarla all’ospedale di Imperia.

La piccola avrebbe inalato dell’acqua e, vista la criticità delle sue condizioni, i medici hanno deciso si organizzare il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove la piccola è stata presa in cura.

Nonostante la gravità della situazione, le sue condizioni sarebbero comunque sotto controllo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, i quali hanno gestito le operazioni e effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

