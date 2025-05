Marassi, strage di alberi in salita Gerbidi

Genova – Ancora una strage di alberi nel quartiere genovese di Marassi, dove enormi alberi che da oltre mezzo secolo facevano ombra agli spazi esterni dell’asilo Camoscio e all’ex scuola abbandonata di salita Gerbidi vengono letteralmente fatti a pezzi senza apparenti segni di malattia o di pericolo.

Alberi che hanno fatto ombra a generazioni di bambini e studenti che frequentavano l’ex scuola e l’ormai ex asilo Camoscio.

Protestano i residenti della zona, che non erano stati avvisati degli abbattimenti e protestano anche gli ambientalisti che, ancora una volta, sono costretti a denunciare il taglio non concordato di piante storiche, che facevano parte di un panorama che da decenni era immutato e offriva ristoro dalla calura e spazi verdi per i bambini.

Parlano di “eredità avvelenata” i nuovi eletti in Municipio ma anche in Comune dove gli incarichi sono ancora quelli “precedenti”.

Residenti e ambientalisti si augurano che la nuova Sindaca e i suoi assessori possano bloccare eventuali altri abbattimenti nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo complesso scolastico. Un cambiamento potrebbe iniziare anche così.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]