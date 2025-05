Sant’Olcese, domenica 1 e lunedì 2 giugno torna la Sagra della Ciliegia

Sant’Olcese (Genova) – Domenica 1 e lunedì 2 giugno è pronta a tornare la Sagra della Ciliegia a Sant’Olcese, giunta ormai alla quindicesima edizione.

Sono tante le cose in programma: dalle attività per bambini, fino alle bancarelle con prodotti tipici locali. Inoltre, in entrambi i giorni sono in programma eventi sportivi e sarà possibile pranzare e cenare degustando i Menù a tema.

Inoltre, come confermato nella locandina dell’evento, la sagra è raggiungibile con il pulmino sostitutivo della linea Genova-Casella, fermandosi alla stazione di S.Olcese Chiesa. In occasione della sagra, il servizio sarà potenziato.

“Iniziamo l’1 giugno, con il pranzo, e a seguire danza, libri, e la serata musicale con The Sticky Rolls Band. Il 2 giugno scaldiamo i motori fin dal mattino con il torneo di Basket, e al pomeriggio balli country! Non mancherà la musica di Dj Jekyll, la baby dance, i cavalli, i laboratori e, ovviamente, le ciliegie! Giorno per giorno vi sveleremo ogni dettaglio, vi aspettiamo numerosi con i vostri bimbi. Condividete, condividete, condividete!”, si legge sul posto condiviso su Facebook dai profili social dell’evento.

