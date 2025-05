Genova, 20enne aggredito a bastonate a San Fruttuoso: indagini in corso

Genova – Proseguono le indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di far luce sul folle episodio avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 29 maggio, sulle alture di San Fruttuoso.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, un giovane di circa 20 anni sarebbe stato aggredito da altri due ragazzi che, con il volto coperto da un passamontagna o da una maschera, avrebbero iniziato a colpirlo con violenza utilizzando dei bastoni, dandosi poi alla fuga ancor prima che potessero arrivare sul posto i soccorsi e i militari dell’arma.

Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo, quello di media gravità.

I carabinieri che sono giunti sul posto hanno dato immediatamente il via alle indagini di quella che sembrerebbe una vera e propria spedizione punitiva. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli, anche se sarebbe stata da subito esclusa l’ipotesi della rapina.

I due aggressori sarebbe arrivati sul posto con uno scooter, grazie al quale si sarebbero poi rapidamente dileguati facendo perdere le proprie tracce.

