Genova, a Struppa torna la Fiera del bestiame, le modifiche alla viabilità

Genova – Domani, 31 maggio, e domenica 1° giugno la tradizionale fiera comunale di via Struppa torna a essere protagonista consolidandosi come una delle principali manifestazioni commerciali del territorio.

La Fiera di Struppa prevede l’esposizione di una vasta gamma di merci e prodotti tipici locali, una testimonianza della vocazione agricola della zona che, per secoli, è stata l’attività principale degli abitanti del luogo.

I prodotti locali – tra cui basilico, olive, ortaggi e vino – sono storicamente riconosciuti come tra i migliori dell’intera area genovese.

La manifestazione prevede circa quaranta bancarelle di diverse tipologie merceologiche, con la partecipazione di produttori che presenteranno specialità agricole e alimentari, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare a acquistare prodotti di alta qualità.

Contestualmente alla fiera di merci varie, all’interno dell’area Chiappella, si svolgerà anche l’attesa Fiera del bestiame che anche quest’anno riproporrà la formula consolidata di esposizione e presentazione di animali, arricchita da dimostrazioni dedicate ai bambini, come il battesimo della sella, e attività formative per l’educazione del cane.

Come da tradizione la Fiera del bestiame si svolgerà con un nutrito numero di animali da fattoria e durante le due giornate, la cittadinanza – e soprattutto i più piccoli – potranno osservarli da vicino e in sicurezza e assistere ad alcune attività connaturate con il lavoro agricolo e sportivo: l’arrivo del bestiame, l’accudimento, la mungitura, l’arrivo dei cavalli e dei cavalieri, dei carri trainati da cavalli da tiro e di mule someggiate. I cavalieri daranno inoltre sfoggio di alcune prove di abilità. Per domenica sera, previsto intrattenimento con musica dal vivo.

Le modifiche a sosta e viabilità:

– Divieto di circolazione il giorno 01/06/2025 dalle ore 06 alle ore 21:30 e comunque fino a cessate esigenze in via Struppa in ambedue i sensi di marcia dal civico 150 (casa della salute doria) fino all’intersezione con via Buscaglia (esclusa);

– Ponte al Campo XXV aprile obbligo di svolta a sinistra (direzione mare) all’intersezione con via Struppa;

– Via Struppa altezza ponte Solimano posizionamento preavviso di divieto di circolazione all’altezza del civico 150 di via Struppa dalle ore 06 alle ore 21.00 del 01/06/2025 e comunque fino a cessate esigenze;

– Deroga al divieto di svolta per i mezzi pubblici che transitano in ponte Fleming con svolta in via Pedullà, con capolinea autobus linea 13 presso la rotatoria di ponte Canova;

– Via Struppa, divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24 del 01/06/2025 e comunque fino a cessate esigenze, su ambo i lati per tutti i veicoli con rimozione forzata per gli inadempienti dal civico 150 (Casa della salute Doria) fino all’ intersezione con via Buscaglia;

– Deroga al divieto di fermata, dalle ore 00:00 alle ore 24 del 01/06/2025 e comunque fino a cessate esigenze, in via Pedullà (per fermate e capolinea provvisori tpl);

– Nulla osta della polizia locale all’ adozione dell’Orm 1 del 2/1/2025 relativa al divieto di sosta e fermata veicolare con rimozione coatta per i veicoli degli inadempienti dalle ore 00.01 del 31/5/2025 alle ore 22.00 e comunque fino a cessate esigenze, in via Buscaglia nello slargo di sosta lato mare all’altezza del civico 6 e in via Struppa su ambo i lati dal civico 150 fino all’ incrocio con via Buscaglia.

– Via Struppa, divieto di circolazione in direzione mare a tutti i veicoli dall’incrocio con via Raitano fino all’intersezione con via Rio Torbido dalle ore 06 alle ore 21.30 e comunque fino a cessate esigenze del 01/06/2025; nel tratto tra via Prato Verde e via raitano, la circolazione a senso unico verso monte avverrà nella corsia normalmente destinata alla circolazione verso mare, vista l’occupazione ipotizzata sul lato levante della via Struppa;

– Via Struppa, tratto compreso tra via Rio Torbido e l’intersezione con la via Giobatta Cardinale, circolazione ammessa con sola direzione verso mare sulla corsia più a levante e contestuale realizzazione di percorso pedonale protetto da transenne sul lato ponente della via (allargando di fatto quello già esistente);

– Via Trossarelli, salita Scaglie, via Prato Verde, via Benedetto da Porto, via Raitano e comunque in tutte le immissioni su via Struppa, anche da aree private, obbligo di svolta (verso monte) e prosecuzione della marcia nell’unica corsia disponibile di via Struppa (quella di levante) dalle ore 06 alle ore 21.30 e comunque fino a cessate esigenze (circolazione ad anello direzione monte da ponte Green con prosecuzione in via Giobatta Cardinale e via Struppa);

– Ponte Tollari e ponte della Canova all’ immissione sulla via Struppa e comunque in tutti gli accessi sul lato levante della via Struppa, anche da aree private, obbligo di svolta in direzione monte dalle ore 06 alle ore 21.30 e comunque fino a cessate esigenze.

