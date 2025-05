Varazze, tentato furto alla banca San Paolo: arrestati 4 uomini

Varazze (Savona) – A seguito di lunghe e accurate indagini condotte dai carabinieri nel corso degli ultimi mesi, sono stati arrestati quattro uomini di età compresa tra i 48 e i 66 anni, tutti residenti della provincia di Torino, che sono considerati i responsabile del tentativo di furto avvenuto lo scorso mese di settembre presso la filiale della banca San Paolo di Varazze.

I fatti risalgono alla notte tra lo scorso 8 e 9 settembre, quando quattro malviventi si sono introdotti nel locale archivio del Comune di Varazze e, dopo aver praticato un buco nel muro, sono entrati all’interno dell’adiacente locale della banca. Qui hanno prima messo fuori uso il sistema di videosorveglianza e poi hanno cercato di forzare la cassaforte grazie all’utilizzo della fiamma ossidrica, ma sono stati disturbati dal pronto intervento delle guardi giurate e dei militari dell’arma che sono stati avvertiti dal sistema di allarme.

I malviventi si sono così messi in fuga lasciando sul posto l’attrezzatura utilizzata per l’effrazione, che è stata sequestrata.

L’attività investigativa andata avanti in questi mesi e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso di individuare i quattro uomini ritenuti responsabili, tutti di età compresa tra i 48 e i 66 anni e con precedenti di questo tipo. Durante i primi interrogatori preventivi, i quattro fermati avrebbero sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità nell’accaduto.

Nella giornata odierna nei loro confronti è scattato l’arresto.

