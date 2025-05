Chiavari, oggi il funerale di Daniele Andreoletti

Chiavari – Si svolgeranno questa mattina, alle ore 10, nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, i funerali di Daniele Andreoletti , il 24enne che ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto lunedì scorso sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Rapallo e Chiavari.

Amici e familiari si stringeranno nell’ultimo saluto al ragazzo deceduto nelle tragiche circostanze.

Un pensiero rivolto anche all’altro giovane coinvolto nell’incidente e che è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova e che lotta per non perdere l’uso delle gambe.

Ormai dimesso l’autista del piccolo van contro il quale Andreoletti si è scontrato nel terribile impatto che gli è costato la vita.