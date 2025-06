Sciopero del trasporto pubblico, autobus a rischio sino alle 20,30

Genova – E’ iniziato alle 6 di questa mattina e terminerà questa sera alle 20,30 lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto da C.U.B. Trasporti per chiedere più sicurezza sul lavoro e migliori condizioni contrattuali.

Previsti comprensibili disagi per chi utilizza autobus, metropolitane, ascensori ed altri mezzi pubblici per gli spostamenti.

I lavoratori AMT che aderiranno allo sciopero seguiranno queste modalità si le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

– il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Servizio di trasporto provinciale

– Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova Casella

– Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

– il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

