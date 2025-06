Autostrade, incidente in A10: un ferito e traffico in tilt

Sanremo (Imperia) – É iniziata con un incidente e con delle pesantissime ripercussioni sul traffico la mattinata lungo l’Autostrada A10, in queste settimane – e ancor più del solito -teatro di incidenti e code che stanno causando non pochi disagi ad automobilisti e trasportatori.

Questa mattina è accaduto nel tratto compreso tra Sanremo e Arma di Taggia, lungo la carreggiata che viaggia in direzione Genova. Secondo quanto ricostruito, l’incidente avrebbe coinvolto un furgone che ha tamponato un camion.

Al momento è ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, ma ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo più leggero, che è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e non è riuscito ad uscire fino all’intervento soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Dopo averlo estratto dall’abitacolo, il ferito è stato trasportato all’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo, quello di media gravità.

Nei momenti successivi al sinistro stradale, sono stati effettuati i rilievi necessari a chiarirne la dinamica. Sono state pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico, con diversi chilometri di coda che si sono a lungo registrati in direzione levante.

