Celle Ligure, cadavere in mare davanti alla scogliera

Celle Ligure (Savona) – E’ stato identificato il cadavere ritrovato in mare, davanti alla scogliera di Celle Ligure a seguito della segnalazione di un passante.

Si tratta di un uomo di 42 anni, originario della Svizzera, ma da tempo residente in Italia.

Il corpo senza vita dell’uomo è stato recuperato dalle motovedette della Capitaneria di Porto intervenute su segnalazione del 112 e poi trasferito in obitorio dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Non è chiaro infatti se la persone si sia sentita male facendo il bagno o se sia vittima di una caduta sulla scogliera o, ancora, se la tragedia sia dovuta ad un gesto volontario.

Gli esami medico legali ordinati dal magistrato che segue il caso chiariranno ogni dubbio.

Le indagini sono in corso.