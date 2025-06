Genova, 17enne trovato con droga in casa dopo una lite in famiglia

Genova – La polizia ha denunciato un 17enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Domenica mattina le volanti sono intervenute in via Montevideo, nel quartiere genovese della Foce, per una segnalazione di lite domestica tra padre e figlio, a seguito della quale il 17enne, preso da uno scatto d’ira, aveva spaccato una sedia.

Gli agenti hanno fatto accesso all’appartamento e, mentre cercavano di capire il motivo della lite, hanno sentito odore di sostanza stupefacente provenire dalla camera del ragazzo, che, subito interrogato, ha prima negato di nascondere qualcosa e poi ha consegnato un pezzo di cannabis chiusa dentro ad un astuccio.

Durante una perquisizione più approfondita sono stati rinvenuti, in diversi anfratti della stanza, ulteriori dosi di cannabis, per un totale di 83 grammi, tre bilancini di precisione, due coltellini, vario materiale da confezionamento e 575 euro in contanti, di cui 400 sigillati con cellophane, scotch e un bigliettino.

Gli agenti hanno anche sequestrato il cellulare del ragazzo per controllare se fosse stato utilizzato per fini illeciti. Il giovane è stato accompagnato in Questura e denunciato.

