Genova, controlli nel centro storico: 6 persone arrestate e 4 denunciate

Genova – I Carabinieri hanno effettuato un controllo straordinario nella zone tra il centro storico del capoluogo e il Porto Antico.

Al termine dell’attività, nel corso della quale sono state identificate oltre 100 persone, sei persone sono state arrestate e quattro denunciate per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Tre 20enni venivano fermati e sottoposti a controllo a bordo della propria autovettura. Il loro stato di agitazione ha convinto i militari dell’arma a perquisire il mezzo, al cui interno sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina. I carabinieri hanno così deciso di procedere con una perquisizione presso le rispettive abitazioni, dove sono stati rinvenuti circa 1kg di cocaina e 6.500 euro in contanti. I tre sono stati trasportati nel carcere di Marassi.

Due giovani sono stati arrestati in via della Maddalena mentre cedevano crack ad un acquirente italiano che è stato segnalato alla Prefettura. Inoltre, sono stati rinvenuti 600 euro in contanti, ritenuti provenienti dall’attività illecita.

Contestualmente è stato arrestato un 24enne, sorpreso a cedere cocaina ad un giovane.

Come detto, sono quattro le denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: un 23enne che, nel tentativo di sfuggire al controllo dei Carabinieri, si è dato alla fuga venendo comunque bloccato e che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina; un 24enne trovato in possesso di 18 compresse di Rivotril; due 18enni fermati mentre stavano per vendere alcune dosi di hashish.

