Infortuni sul Lavoro, in quattro mesi 8 morti in Liguria

Genova – L’Inail ha pubblicato i dati sugli infortuni sul lavoro aggiornati al 30 aprile 2025 denunciando in Liguria l’aumento delle morti sul lavoro pari a 8 decessi: due in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Ormai siamo di fronte ad una vera e propria strage – ha spiegato il segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà – Non bastano più le commemorazioni, gli annunci di nuove assunzioni negli ispettorati, le frasi di circostanza. È il momento di agire concretamente per mettere politica e imprese di fronte al fatto che non è più tollerabile questa carneficina che conta già 291 morti nei primi 4 mesi del 2025 a livello nazionale”

Uno dei quesiti referendari al voto domenica 8 e lunedì 9 giugno sarà proprio su salute e sicurezza sul lavoro.

“Indignarsi non basta più, ognuno di noi può fare qualcosa: bisogna mobilitarsi e cambiare le leggi e per questo chiediamo di votare sì ai referendum sul lavoro”.

I dati, elaborati dal responsabile dell’Ufficio economico Cgil Genova e Liguria Marco De Silva, riportano – per i primi 4 mesi dell’anno – il numero degli infortuni pari a 5.892 e quello sulle malattie professionali (780) che, come accaduto nelle ultime rilevazioni, continua a crescere (+23,4%).