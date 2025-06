Genoa, confermato Patrick Vieira, aumento da 1,4 milioni di euro

Genova – L’allenatore Patrick Vieira resterà al Genoa sino al 2027. Quella che sino ad oggi era una “voce” adesso è ufficiale e la notizia della firma sul contratto è confermata.

“Sto bene al Genoa e a Genova – ha dichiarato l’allenatore – Prolungare il nostro rapporto è stata la cosa più naturale da fare, non ci è voluto molto per trovare un‘intesa e completare le formalità burocratiche”.

Una notizia che riempie di gioia la tifoseria che ha visto rinascere la squadra sotto la guida del tecnico e temeva per le offerte che altre voci facevano circolare da giorni. Il timore che un ingaggio più ricco potesse convincere Vieirà a partire erano insistenti e addirittura veniva dato per certo un accordo imminente con l’Inter e dunque la conferma della firma sul contratto di rinnovo e prolungamento dell’ingaggio fa tirare più di un sospiro di sollievo.

Sul tavolo della trattativa pare essere comparso un aumento da 1,4 milioni di euro.