Isola del Cantone, duemila euro a chi riporterà a casa Lapo

Isola del Cantone (Genova) – C’è una taglia da 2mila euro per chi riporterà Lapo ai suoi padroni che lo cercano disperati da giorni.

Lapo è un bell’esemplare di cane da caccia e si è smarrito nei giorni scorsi a Vignole Borbera, in Piemonte ma è stato avvistato recentemente a Isola del Cantone, dove probabilmente è arrivato passando lungo la strada che corre nel fondovalle collegando la Liguria e l’alessandrino.

I padroni lo cercano disperatamente da giorni e proprio non riescono a rassegnarsi di averlo perso. Dopo ore ed ore a cercarlo nella zona di Vignole, Arquata e Serravalle hanno ricevuto segnalazioni sui social della possibile presenza di Lapo nella zona ligure, verso Pietrabissara e Isola del Cantone da dove arriva l’ultima segnalazione di avvistamento.

Per questo motivo, nel timore che l’animale si allontani troppo o che venga travolto da un’auto, i proprietari hanno deciso di offrire ben 2mila euro a chi riuscirà a trovarlo e a riportarlo a casa.

Nella foto il volantino con le informazioni necessarie