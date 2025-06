Genova, si rompe un tubo a Principe: zona Darsena rimasta senz’acqua

Genova – Pesanti disagi per commercianti e residenti della zona di Darsena, dove i rubinetti risultano a secco a partire dalla mattinata di oggi, lunedì 9 giugno, a causa della rottura di una tubatura in via Bersaglieri d’Italia, nella zona dei giardini che si trovano sotto la stazione ferroviaria di Genova Principe.

Per questo motivo, come comunicato da Iren Acqua, si è resa necessaria la sospensione dell’erogazione idrica per tutta la giornata di oggi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il prima possibile il guasto. Non è ancora stato definito l’orario preciso di ripristino, anche se dovrebbe arrivare entro sera. Ecco, di seguito, tutte le vie coinvolte.

• Via Marino Boccanegra

• Via Raffaele Rubattino

• Via Jacopo da Levanto

• Largo P. E. Taviani

• Via F. Vivaldi

• Belvedere Vittorio Pertusio

• Calata Di Negro

• Calata De Mari

• Molo Ponte Francesco Morosini

• Vie Limitrofe alle precedenti

