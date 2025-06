Genova sorvolata dalla Frecce Tricolori, sono le prove per domani

Genova – Caccia militari che sorvolano a più riprese la città. Ha destato anche qualche preoccupazione il volo delle Frecce Tricolori, in formazioni ridotte da 3 unità, per i preparativi per la Festa di domani, martedì 10 giugno, con l’arrivo della nave Amerigo Vespucci e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I sorvoli, già due questa mattina, servono a verificare il “campo” per l’esibizione di domani ma c’è chi ha chiamato spaventato ai numeri delle forze dell’ordine temendo ben altro genere di scenario.

Fortunatamente si tratta di un evento pacifico e di festa per celebrare il ritorno della nave Amerigo Vespucci dal tour mondiale e per salutare il ritorno, per l’occasione, del presidente Mattarella.

Nave Vespucci è stata segnalata questa mattina al largo di Pieve ed è dunque in dirittura di arrivo al Porto di Genova mentre ieri notte alcune luci hanno illuminato il cielo con “giochi” che hanno suscitato la curiosità dei genovesi.

Ecco tutto il programma per domani:

Martedì 10 giugno Genova ospiterà, presso il Ponte Parodi, la cerimonia solenne per la Giornata della Marina Militare (nella quale si commemora l’anniversario dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918, quando i Motoscafi Anti Sommergibili 15 e 21, guidati dal Capitano di Corvetta Luigi Rizzo, attaccarono e affondarono la corazzata nemica Santo Stefano) e la conclusione del Tour Mondiale Vespucci: una grande festa che unirà virtualmente l’Italia intera.

Dopo due anni di navigazione e quasi 50.000 miglia nautiche percorse (pari a oltre due volte la circonferenza terrestre), 5 continenti, 32 paesi, 53 porti di cui 20 nel mar Mediterraneo, con l’arrivo a Genova il prossimo 10 giugno si conclude il Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, un viaggio unico, un progetto tutto italiano mai realizzato prima.

Nel corso del Tour Mondiale lo straordinario passaggio a Capo Horn il 5 aprile del 2024 sotto la guida del Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci.

Le celebrazioni per la Giornata della Marina Militare e per la conclusione del Tour Mondiale Vespucci, si svolgeranno all’interno del Villaggio Italia più grande mai costruito.

Prenderà parte alla Cerimonia della Giornata della Marina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sarà accolto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano, dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Enrico Credendino e, a seguire, riceverà il saluto del Governatore della Regione Liguria Marco Bucci, del Sindaco di Genova Silvia Salis e del Prefetto Cinzia Torraco.

Sono attesi a Genova anche la vice Presidente del Senato Licia Ronzulli, il vice presidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, il Ministro per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro per il Turismo Daniela Santanchè e il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Al suo arrivo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il saluto alla voce e passerà in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi, Sommergibile Scirè.

Durante la cerimonia, in due momenti diversi, ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori e di una formazione di aerei F35B e AV8B dell’Aviazione Navale.

Prenderanno parte alla cerimonia anche gli ambasciatori italiani dei Paesi dove il Vespucci ha ormeggiato, facendo registrare, tappa dopo tappa, il tutto esaurito, da Darwin a Mumbai, passando per Buenos Aires, Tokyo e Los Angeles.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno – TG1.

Dopo la cerimonia mattutina, le celebrazioni per la conclusione del Tour Mondiale proseguiranno anche nella serata di martedì 10 giugno presso il Ponte Parodi, con un quadruplo appuntamento: il collegamento del programma “Cinque minuti” di Bruno Vespa alle 20.30 con il palco di Genova con ospite il Ministro della difesa Guido Crosetto; “Buon Vento Italia” dalle 20.30 alle 21.05 condotto da Antonella Clerici e trasmesso in diretta su Rai Uno, che celebrerà non solo il ritorno di Nave Amerigo Vespucci ma sosterrà la prestigiosa candidatura UNESCO della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità, protagonista con il MASAF nel corso di tutto il Tour Mondiale; seguirà il racconto, condotto da Serena Autieri, del Tour Mondiale Vespucci in video e musica a cura della formazione orchestrale “Meravigliosa” composta da 250 elementi delle bande delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e dal coro del Teatro dell’Opera “Carlo Felice” di Genova. Serena Autieri si esibirà in anteprima anche con il brano “Meravigliosa” scritto ad hoc per Nave Vespucci. Alle 22.20, a conclusione della cerimonia, il cielo di Genova ospiterà il più grande Drone Show mai visto nel nostro Paese, lo spettacolo vedrà figure larghe oltre duecento metri animarsi nel cielo, riflettendosi sull’acqua del porto e creando suggestivi giochi di luce tridimensionali.

Seguirà uno spettacolo pirotecnico.

La sosta a Genova di Nave Amerigo Vespucci: arriverà martedì 10 giugno nelle prime ore della mattina accompagnata dalle altre imbarcazioni a vela della Marina Militare tra cui Stella Polare, Chaplin, Antares, Aquarius, Gemini, Tarantella, Penelope e da due navi a vela straniere: Capitan Miranda (Marina Militare Uruguay) e dal Shabab Oman II (Marina Militare Oman) e disormeggerà nella mattinata di domenica 15 giugno per fare ritorno “a casa” a La Spezia, sede di assegnazione, dove effettuerà una sosta lavori prima di tornare in mare nel 2026, per un’altra campagna, sempre a vele spiegate.

Nella mattinata di mercoledì 11 giugno, Nave Amerigo Vespucci cambierà posto d’ormeggio e lascerà il Ponte Parodi per raggiungere il Porto Antico dove coloro che si sono prenotati sul sito www.tourvespucci.it avranno la possibilità di visitarla (accesso dalla Calata Molo Vecchio – Magazzini del Cotone) e dove ci sarà l’ultimo e il più grande mai realizzato Villaggio Italia, aperto al pubblico dal 10 a 14 giugno.

Il Villaggio Italia ospiterà concerti, mostre, conferenze, appuntamenti per i più piccoli e tanti stand tematici.

Nel corso delle 5 giornate di apertura si esibiranno la Banda della Marina Militare (mercoledì 11 giugno alle 15.30); la Fanfara 3° Reggimento Carabinieri Lombardia (giovedì 12 giugno alle 10.00 e alle 16.00) e la Banda della Brigata “Folgore” (venerdì 13 giugno alle 12.15 e alle 16.00);

Molte sono le mostre visitabili al Villaggio Italia: la mostra fotografica “Amerigo Vespucci On Board!” (presso Galata Museo del Mare) racchiude in 56 scatti l’esperienza vissuta dal fotografo Carlo Mari durante la traversata atlantica nell’estate 2023; la mostra dedicata al Design italiano “Italia Geniale” realizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Difesa in collaborazione con ADI Design Museum (presso Calata Mandraccio); la mostra multimediale “Ocean Stories” (presso Calata Falcone Borsellino) organizzata dalla Marina Militare, ideata e realizzata da Magister Art, Ocean Stories racconta il variegato universo della Marina Militare attraverso una narrazione composta da una molteplicità di prospettive soggettive; la mostra “MaMà Dots” (presso Calata Falcone Borsellino) espone una serie di quadri ispirati a soggetti marittimi e non solo, realizzati con la tecnica originale del Pop Pointillism, e la mostra Donne d’Europa (presso Calata Mandraccio) curata dal Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti sviluppa i racconti delle storie di donne italiane e straniere che hanno lasciato un segno in vari settori: dalle scienze alle arti, dalla politica ai diritti umani e che si sono distinte per atti di patriottismo. Presso la Calata Cattaneo il Percorso Amerigo Vespucci Tour Mondiale 2023-2025 permetterà ai visitatori di ripercorrere le tappe del Tour Mondiale. La mostra “A Tutto Tondo – Il Tour Mondiale di Nave Vespucci” presso l’hotel Bristol, realizzata dalla Marina Militare con le straordinarie immagini del fotografo Massimo Sestini, racconta il viaggio della Nave Scuola più bella del mondo attraverso scatti esclusivi e spettacolari. Un’esperienza immersiva che celebra la tradizione e il prestigio della Vespucci, testimone dell’eccellenza italiana nei mari di tutto il mondo.

Il Villaggio Italia ospiterà anche, per l’ultima volta, la scultura “La David”, modello in bronzo dell’opera scultorea che ha accompagnato Nave Amerigo Vespucci nelle principali tappe del Tour Mondiale realizzata dell’artista scultore italiano contemporaneo Jago.

Nel “Villaggio Italia”, protagonista la Marina Militare con lo “Spazio Marina” dal 10 al 15 giugno, aperto al pubblico, presso il Porto Antico, Calata Falcone e Borsellino.

Per tutta la durata dell’evento, il pubblico potrà scoprire da vicino il mondo della Marina Militare grazie a un ricco programma di attività espositive, multimediali, sportive e interattive, tutte ad accesso libero e gratuito.

Tra le principali attrazioni:

– Simulatori esperienziali: voli virtuali sugli aeromobili dell’aviazione navale, simulatore del gommone Hurricane del Gruppo operativo incursioni, visore VR per una visita a bordo di un sottomarino;

– Modelli navali con realtá aumentata “La nave in tasca” di nave Trieste, Multipurpose Combat Ship, elicottero EH-101 e sottomarino U212;

– Torre di arrampicata (fino a 6 metri), area sportiva e dimostrativa gestita dal Gruppo Sportivo della MM e dalla Lega Navale Italiana e allestita con remoergometro, barca Optimist, banco nodi e tatami per il Combattimento Militare Corpo a Corpo (CMCC);

– Centro Mobile Informativo e Info Point per approfondire le opportunità di carriera nella Marina Militare;

– stand espositivi del Polo Nazionale della Subacquea (PNS) e delle diverse componenti della Marina (Comsubin, Brigata Marina San Marco, Sommergibili, Dragaggio, Idrografico e ANMI).

– ⁠un’area editoria con tutte le pubblicazioni della Marina.

La Conference Hall (presso Calata Mandraccio) del Villaggio Italia ospiterà un ricco palinsesto di appuntamenti a partire, martedì 10 giugno alle ore 17.00, dalla presentazione della Docufiction dedicata al progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia” prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction e con il Ministero della Difesa, Marina Militare e Difesa Servizi S.P.A., Ninetynine e il Ministero della Cultura.

Sempre martedì 10 giugno alle ore 14.30 ci sarà la conferenza “Il turismo nautico come risorsa” promossa dal Ministero del Turismo, nella quale interverrà il Ministro per il Turismo Daniela Santanchè. A seguire, alle ore 16.00, ci sarà il consueto appuntamento con il Talk ANSA “Il Vespucci incontra le eccellenze del territorio”.

Mercoledì 11 giugno alle ore 13.15 ci sarà il Convegno sulla prevenzione e l’alimentazione organizzato da AIOM, alle ore 15 il panel organizzato dal Ministero per le disabilità e alle ore 18 torna il progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble” (testo di Veronica Maya, Nicol Montuori e Vincenzo Manzo. Musiche originali di Catello, Beatrice e Anna Maria Milo). Evento prenotabile sul sito www.tourvespucci.it.

Nella stessa giornata alle ore 14 a bordo di Nave Vespucci si terrà la presentazione del libro-catalogo della mostra “Guglielmo Marconi. Prove di trasmissione”, a cura di Roberto Ferrara ed Ennio Matano, con la partecipazione degli autori, della Sen. Lucia Borgonzoni Sottosegretario di Stato alla Cultura, che ha promosso tutte le iniziative celebrative legate a Marconi lo scorso anno, della Presidente del Comitato Nazionale Marconi 150 dott.ssa Giulia Fortunato, di Pier Domenico Garrone fondatore de “Il comunicatore italiano”, leader nella web reputation per il diritto alla buona fama, di Luca Andreoli AD di Difesa Servizi S.p.A., di Augusta Pallavicini e con la moderazione di Veronica Maya e Umberto Broccoli.

Giovedì 12 giugno alle ore 11 si terrà l’evento organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Comitato Impresa Donna e gli Stati Generali delle Donne, Made in woman, Made in Italy. Alle ore 14 si terrà il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale mentre alle ore 18.30 la conferenza: “Lotta ai traffici illeciti e allo spaccio di sostanze stupefacenti: una missione della Guardia di Finanza a salvaguardia del tessuto sociale italiano

Venerdì 13 giugno alle ore 10.30 ci sarà la conferenza Blue e Space Economy, alle ore 14.30 l’appuntamento con l’Università di Genova e l’Istituto idrografico che presentano l’attività di Ricerca scientifica e science diplomacy svolta nel Tour Mondiale 2023-25 anche con la fondazione CIMA.

Sabato 14 giugno alle ore 18.30 il Ministero per le diversità organizzerà la sfilata di moda inclusiva.

Sarà attiva anche a Genova l’iniziativa “Il Vespucci incontra la cultura”, promossa dal Ministero della Cultura e da Difesa Servizi S.p.A., che mette a disposizione sul sito www.tourvespucci.it, fino a esaurimento, i biglietti a tariffa ridotta per visitare nel capoluogo ligure Palazzo Reale e Palazzo Spinola