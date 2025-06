Genova, un giovane Gheppio tra le impalcature della Questura, salvato

Genova – Curioso salvataggio, questa mattina, presso la Questura, in via Diaz alla Foce. Gli agenti della polizia si sono accorti che su una delle grate al piano terra, tra le impalcature, c’era un giovanissimo esemplare di gheppio (Falco tinnuculus) tremante e impaurito, incastrato tra le impalcature della Questura.

Il piccolo rapace i cui eleganti volteggi disegnano coreografie maestose durante il volo era fermo immobile, gli occhi spalancati e impauriti sembrava chiedere aiuto e protezione e così uno degli agenti addetti alla vigilanza della Questura lo ha notato e ha prontamente richiesto l’intervento di personale ENPA, monitorandolo fino al loro arrivo.

Il cucciolo è stato messo in salvo e trasportato presso il C.R.A.S. (Centro di recupero animali selvatici).