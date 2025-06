Genova, Bucci critica giornalisti de Il Secolo XIX, CDR: intimidazioni inaccettabili

Genova – Nuovo duro scontro tra Ordine dei Giornalisti della Liguria, Associazione Ligure dei Giornalisti e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci che oggi, a margine della Giornata della Marina si è espresso in modo inadeguato nei confronti di alcuni colleghi del quotidiano Il Secolo XIX.

Il presidente Bucci, riferendosi all’edizione cartacea in edicola avrebbe detto “Se domani arriva un titolo come quello… dovete darvi una regolata” e ancora “avete cannato”.

Il titolo “l’attacco di Salis a Bucci”, riferito al presunto buco di bilancio da 50 milioni di Euro che il team della neo sindaca avrebbe trovato nel Bilancio ha suscitato la reazione del presidente Bucci che, secondo Ordine e Associazione avrebbe esagerato.

“L’Ordine Ligure dei Giornalisti, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri – si legge nella nota diffusa oggi – condividono la nota del Comitato di redazione del quotidiano di piazza Piccapietra e condannano fermamente le affermazioni del presidente della Regione. “Non è Bucci – spiegano Tommaso Fregatti, presidente di Odg Liguria, Matteo Dell’Antico, segretario Alg Liguria e Katia Bonchi, presidente del Gcl – che deve decidere il taglio dei titoli e delle notizie che escono sui quotidiani, sulle agenzie o sui siti internet. Non è la prima volta che accade una situazione del genere. Il presidente della Regione ha dimostrato ancora una volta tutta la sua maleducazione e arroganza nei confronti dei lavoratori dell’informazione mancando di rispetto ai cronisti che in maniera sacrosanta e legittima svolgono quotidianamente il proprio lavoro”.