Genova, lo spettacolo delle Frecce Tricolori sui cieli della città

Genova – Rispettando le attese e dopo le prove sentite dai genovesi già dalla giornata di ieri, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Genova nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 giugno, in occasione della Festa della Marina.

Tanti fotografi amatoriale, appassionati o semplici curiosi si sono appostati dalle finestre, dai balconi e in qualche punto più ‘studiato’ per immortalare il passaggio con i propri telefoni o macchine fotografiche o, semplicemente, per goderselo da una prospettiva migliore.

Questa mattina, intorno alle ore 9, ha attraccato a Ponte Parodi anche la Nave Amerigo Vespucci, rientrata dal suo tour mondiale iniziato proprio a Genova il 1° luglio del 2023 e che l’ha vista percorrere circa 50mila miglia nautiche, raggiungendo 53 porti in 32 paesi e in 5 continenti.

Inoltre, proprio in occasione della Festa della Marina, è tornato nel capoluogo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seconda visita in neanche due mesi nel capoluogo dopo quella dello scorso 25 aprile. Oltre a lui, presente anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Regione, Marco Bucci, e la neo sindaca, Silvia Salis.

